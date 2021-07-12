Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 5-11 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 284 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Operasyonlarda 600 gram esrar, 790 gram eroin, 2 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.