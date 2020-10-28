Ankara'da son bir ayda "uyuşturucu ticareti ve kullanımı"ndan 155 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından 28 Eylül - 28 Ekim tarihleri arasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak" suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 771 olayda 1400 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 155'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekipler, bir kargo aktarma merkezine yaptıkları operasyonda tek seferde 70 kilogram eroin ele geçirdi. Bu operasyona ilişkin görüntülere ise şüphelilerin uyuşturucuyu peynir dolu bidonlarda saklaması yansıdı.
Başka bir ilden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine dair ihbarı değerlendiren ekipler, uygulama noktasında yaptıkları aramalarda streç filme sarılı 9 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram esrar yakaladı.
Narkotik ekiplerinin kentte yaptığı iki farklı çalışmada 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bir aylık çalışma sonucu 66 kilo 921 gram esrar, 74 kilo 457 gram eroin, 1 kilo 455 gram kokain, 25 bin 331 extacy hap, 4 kilo 178 gram skunk, 2 kilo 772 gram bonzai, 475 gram metamfetamin ve 1209 sentetik ecza ürünü yakalandı.
Ekipler ayrıca 18 hassas terazi, 5 tabanca, 5 şarjör, 25 tabanca fişeği ve 168 bin 715 lirayı ele geçirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!