Sıra dışı operasyon: Üzerinde şirket var, cebinde para yok!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.
DHA'nın haberine göre; Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında İbrahim D.'nin de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.
ÜZERİNE KURULAN ŞİRKETLE 4 AYDA 210 MİLYON TL İŞLEM YAPILDI
'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi.
Şirketin, İbrahim D'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.
NEZARETHANEDE YILAN ARADI
İbrahim D, nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıra dışı hareketlerde bulundu. İbrahim D'nin, kendisine yöneltilen 'ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü. İbrahim D, emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
POLİSLER PARA TOPLAYARAK BİLET ALDI
Üzerine milyonluk şirket kurulan İbrahim D'nin serbest bırakıldıktan sonra cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, İbrahim D. için aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.
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