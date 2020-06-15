Ankara'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Ozan Rehberi Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.Y, kimliği belirlenemeyen bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.Y. gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.