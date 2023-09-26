Ankara'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Ankara Altındağ'da iki grup arasında çıkan "laf atma" tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında "laf atma" tartışması sebebiyle çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Örnek Mahallesi Kanatlı Sokak üzerinde "laf atma" tartışması yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu kullanılan ateşli silahla V.Ç, E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. bacaklarından vuruldu.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
*Haberde DHA'nın fotoğrafı kullanılmıştır.