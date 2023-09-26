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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da silahlı kavga: 3 yaralı

        Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        Ankara Altındağ'da iki grup arasında çıkan "laf atma" tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 06:39 Güncelleme: 26.09.2023 - 06:39
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        Ankara'da silahlı kavga: 3 yaralı
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında "laf atma" tartışması sebebiyle çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Örnek Mahallesi Kanatlı Sokak üzerinde "laf atma" tartışması yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu kullanılan ateşli silahla V.Ç, E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. bacaklarından vuruldu.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

        *Haberde DHA'nın fotoğrafı kullanılmıştır.

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