DHA

Olay, akşam saatlerine Ankara'nın Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Mehmet H., sokak üzerinde tanımadıkları kişiyle tartışma yaşadı.

Kavgaya dönen tartışmanın sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabanca ile Mehmet H.'ye ateş etti. Mehmet H. bacağından vurularak yere düşerken saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.