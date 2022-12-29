Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerine yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda örgüte ait olduğu belirlenen kargo paketlerini açan narkotik polisi, satranç tahtası ve plastik slikon tüplerle karşılaştı.

Detaylı inceleme yapan polis, satranç tahtasına ve silikon tüplerin içine gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar maddesi buldu.

Suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, devam eden operasyonlarda, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.