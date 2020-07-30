Ankara'da polis ekipleri bayram öncesi özel güvenlik tedbirlerini denetledi

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla Kovid-19 tedbirleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda özel güvenlik görevlilerince alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri uzman ekiplerce detaylı şekilde incelendi.

Sorumlu oldukları alanlarda başta Kovid-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi tedbirlerin düzenli uygulanmasından sorumlu özel güvenlik görevlilerinin önlemlerine yönelik denetimine, düzenli aralıklarla devam edecek.