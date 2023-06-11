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Ankara'da personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Giriş: 11.06.2023 - 04:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E. idaresindeki 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan personel servisindeki 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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