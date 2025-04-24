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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da park halindeki otobüs freni boşalınca parka daldı | Son dakika haberleri

        Ankara'da park halindeki otobüs freni boşalınca parka daldı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden işçi servisi otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:03
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        Freni boşalınca parka daldı
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        Ankara'daki olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1682’nci Cadde, Keloğlan Parkı’nda meydana geldi.

        Melihşah Öz, işçi servisi otobüsünü park etti. Otobüs, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek, cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı’nda durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Öte yandan o anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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