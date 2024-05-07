Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü yaşamını yitirdi
Ankara'da seyir halinde bulunan otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ecevit Güneş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga gönderildi. Tanınmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.