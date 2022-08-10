Ankara'da paraşüt kazasında okul müdürü öldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde geçirdiği paraşüt kazasında hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Gültekin (44) yamaç paraşütü pilot eğitimi almak için Ayaş'ta düzenlenen kursa katıldı. Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan Gültekin, alçak irtifada paraşütün kanadının kapanması sonucu yaklaşık 25 metreden düştü.

Cengiz Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.