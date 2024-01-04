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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da palet üretim tesisinde korkutan yangın

        Ankara'da palet üretim tesisinde korkutan yangın

        Ankara Çubuk'ta geri dönüşüm ve palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bitişiğindeki mobilya imalathanesine sıçardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 03:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 03:13
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        Palet üretim tesisinde korkutan yangın
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde, geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

        YANGIN, HIZLI MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

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        Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre; ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

        1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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