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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın

        Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 06:01 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:20
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        Palet fabrikasında korkutan yangın
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        Yangın, gece saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde içinde bulunan palet fabrikasında çıktı.

        Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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        #ankara
        #Sincan
        #haberler
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