AA

Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti



- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

21 Şubat'ta 1048 Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ömer Uğurlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu, hayatını kaybetti.

Kazanın ardınan kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, aracın T.M'ye (20) ait olduğunu belirledi. Soruşturma sürerken karakola gelen A.A (17),kazaya karışan aracı kendisinin kullandığını söyledi. Babası ile karakola giden T.M. de aracı, arkadaşı A.A'nın kullandığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.M, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Uğurlu'nun hızla gelen otomobili son anda fark edip kaçmaya çalıştığı ancak kurtulamayıp çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduğu görülüyor.