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Ankara'da otomobil sulama tankerine çarptı: 1 ölü

Başkent'te aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin, refüjdeki sulama tankerine çarpması sonucu otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 16.02.2023 - 04:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da otomobil sulama tankerine çarptı: 1 ölü
Otomobil sulama tankerine çarptı: 1 ölü
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İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Eskişehir istikametine gitmekte olan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen Y.Ö. (62) kontrolündeki araç, refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın içinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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