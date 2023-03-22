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Ankara'da otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı

Ankara'da Ferdi Bayraktar'ın park ettiği sırada aniden hareket eden otomobil, demir korkulukları yıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından apartman bahçesine düştü. Sürücü ile beraberindeki oğlu Bilal Bayraktar'ın yaralandığı kazada apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi

Giriş: 22.03.2023 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
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DHA

Olay, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Ferdi Bayraktar (57), yönetimindeki otomobille Sahil Sokak'ta bulunan Türkmenoğlu apartmanın istinat duvarı önündeki park alanına geldi. Bayraktar'ın park etmeye çalıştığı otomobil birden hızlanarak demir korkuları kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından binanın bahçesine düştü.

Binada oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ferdi Bayraktar ve yanında bulunan oğlu Bilal Bayraktar (23), otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu baba-oğul sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi ve oğlu Bilal Bayraktar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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