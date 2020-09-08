Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, U.A. idaresindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi'nden Akın Caddesi istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.Kazada, sürücü ile araçtaki İ.P. yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.Sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.