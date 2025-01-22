Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Etimesgut istikametinde Sanayi Bulvarı üzerindeki AŞTİ Kavşağı'nda seyir halinde olan P. Ü. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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AA'nın haberine göre; ekipler, yaptıkları incelemede, araç sürücüsü P. Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.