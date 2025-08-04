Ankara'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otobüs ve kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile otobüsteki G.A. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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