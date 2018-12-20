Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın geliştirdiği ve Londra, Şikago, St. Petersburg gibi kozmopolit şehirlerde kullanılan toplu taşımada temassız ödeme uygulaması Türkiye’de Ankara’da da hayata geçirildi.

Türkiye’de 2016 yılında başlatılan toplu taşımada “temassız banka ve kredi kartı uygulaması”, yaklaşık 3.5 milyon kişinin toplu taşıma kullandığı başkent Ankara’da da kullanıma sunuldu. Uygulama sayesinde, toplu taşıma araçlarını kullananlar artık temassız özellikli Mastercard kredi veya banka kartlarını validatöre okutarak ödemelerini yapabiliyorlar.

‘TÜRKİYE’DEKİ AKILLI ŞEHİRLERİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ’

Uygulamanın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Nakitsiz toplum hedefiyle çalışıyoruz, çünkü kayıtlı, kontrol edilebilir, herkese erişebilen dijital ödemeleri toplumsal refaha giden bir araç olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’de akıllı şehirlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Çağlayan, “Bugün tanıtımını yaptığımız toplu taşımada kart kullanımı projesi sayesinde artık hem Ankaralılar hem de Ankara’yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, banka kartları veya kredi kartları ile toplu taşımaya binebilecekler” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da “Artık cebinizdeki kredi veya banka kartıyla Ankara’da toplu ulaşımdan faydalanabileceksiniz” dedi.