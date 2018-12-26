Ankara'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Ankara Valiliği Twitter üzerinden açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Ankara'daki kar yağışının yoğun olması nedeniyle bazı üniversiteler de eğitime ara verme kararı aldı. Peki Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi? Ankara'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

ANKARA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ankara'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ANKARA'DA ÜNİVERSİTELERE DE KAR TATİLİ

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’daki bazı üniversiteler de eğitime bir günlük ara verdi. Kar tatiline giren üniversiteler arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, 26 Aralık günü eğitime tüm yerleşkelerde ara verildiğini duyururken Hacettepe Üniversitesinde ise Beytepe Yerleşkesinde eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

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