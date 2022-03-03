Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika: 4 Mart 2022 yarın Ankara okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Ankara'da yaşanan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası kar ve fırtınayı da beraberinde getirdi. Bazı illerden okulların tatil edilmesi haberinin gelmesiyle Ankaralılar "4 Mart Cuma günü yarın Ankara'da okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Ankara'da kar tatili olup olmayacağı Valilik açıklamasıyla netlik kazanıyor. İşte Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı...

03.03.2022 - 20:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından Ankara'da kar yağışı il genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerine çıktı. Kar yağışı sonrası Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, Ankara'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan açıklamayla netlik kazanıyor. 

    ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek olan Ankara kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? İşte, Ankara'da bugün okul var mı, tatil olacak mı sorusunun cevabı...

  • ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

    Ankara'da 4 Mart Cuma gününe ilişkin kar tatili kararı henüz alınmadı. Valilik tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

    Başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

     

  • Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları sabah saatlerine kadar bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Belediye ekipleri yaya geçitleri ve metro girişlerinde de küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1229 araç ve 4 bin 230 personelle sabaha kadar çalıştıklarını belirtti.

    Sorumluluk alanlarında bulunan bütün yolların trafiğe açık olduğunu bildiren Yavaş, "Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz, görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.