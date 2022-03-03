Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından Ankara'da kar yağışı il genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerine çıktı. Kar yağışı sonrası Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, Ankara'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan açıklamayla netlik kazanıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek olan Ankara kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? İşte, Ankara'da bugün okul var mı, tatil olacak mı sorusunun cevabı...