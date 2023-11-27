UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:Rüzgarın, Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, bugün öğle saatlerinden itibaren ise Karadeniz kıyı kesimlerinde batıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.