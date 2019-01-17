Ankara'da okullar tatil mi

Ankara'da bugün okullar tatil mi? Sorusuna cevap arıyor. Ankara'yı etkisi altına alan dondurucu soğuk ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Peki, Ankara Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde açıklama geldi mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 17 OCAK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da kar yağışı yer yer yoğunlaşmaya başladı. Ancak, Ankara'da bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile Güdül, Beypazarı ve Nallıhan'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklenmektedir. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte özellikle Ankara-İstanbul otoyolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.