14 MART YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mart Pazartesi günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.