        Ankara'da okul servis ücretlerine zam | Son dakika haberleri

        Ankara'da okul servis ücretlerine zam

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla, okul servis ücretleri yüzde 30 oranında artırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 19:41 Güncelleme: 15.08.2025 - 19:41
        Ankara'da okul servis ücretlerine zam
        ABB Meclisi'nin ağustos ayı beşinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

        Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı birleşimde, gündem maddelerini okudu.

        Oturumda, Ankara'da 2025-2026 dönemine ilişkin okul servis ücretlerinin belirlenmesi üzerinde görüşüldü.

        Yeni tarifeye ilişkin konuşan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nın artış teklifinin yüzde 50 olduğunu anımsattı.

        Koç'un Meclis'teki önergesine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerinin KDV dahil 0-3 kilometre arası aylık 2 bin 420, yıllık 21 bin 780 lira, 3-6 kilometre arası aylık 2 bin 670 lira, yıllık 24 bin 30 lira, 6-10 kilometre arası aylık 3 bin 80 lira, yıllık 27 bin 720 lira, 10-15 kilometre arasının aylık 3 bin 580 lira, yıllık 32 bin 220 lira olarak uygulanması teklif edildi.

        Ayrıca, 15 kilometreyi her aşımda kilometre başına 420 lira eklenmesi, rehber ücretinin de 750 lira olması istendi.

        ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da öneriye destek verdi.

        Okul servis ücretlerinde yüzde 30 artış içeren öneri oy birliğiyle kabul edildi.

        Meclis Birinci Başkanvekili Işık, birleşimi 8 Eylül'de toplanmak üzere kapattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

