Ankara'da mobilya atölyesinde yangın

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Yalınç Sokak'ta, 3 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

REKLAM advertisement1

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.