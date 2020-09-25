Ankara'da mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimi için otobüs tahsis edildi

Belediyenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tahsis ettiği, EBA mobil destek aracı olarak hizmete sunulan otobüsten 8 noktada 100 öğrenci yararlanacak.
Otobüsün ilk durağı Çimşit Mahallesi'nde çocuklar düzenlenen törenle eğitime başladı.
Bölgede aileleri mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklar, EBA üzerinden kayıtlı oldukları Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Türkoğlu Köyü İlkokulundaki öğretmenleri Sena Karlıoğlu ile bağlantı kurarak, ders başı yaptı.
Heyecanlı oldukları gözlenen çocuklar, ekranda kilometrelerce uzaktaki öğretmenlerini görünce büyük mutluluk yaşadı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ders öncesi öğretmen Karlıoğlu ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
Çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye eden Oğuz, daha sonra mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Oğuz, ilçede mevsimlik tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 8 ayrı noktadaki çocuklar için bir otobüsü mobil EBA erişim noktası haline getirdiklerini belirtti.
Böylece eğitim öğretime erişim noktasında dezavantajlı durumda olan çocukların derslerinden geri kalmayacağını ifade eden Oğuz, mobil EBA erişim noktasında haftanın belirli günlerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda buradaki çocukların uzaktan eğitim almasının sağlanacağını söyledi.
Oğuz, otobüsün, öğrencilerin bugünden itibaren hizmetine sunulması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini kaydetti.
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