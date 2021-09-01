Ankara'da etkili sağanak su baskınlarına yol açtı

DHA

Başkent'te akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti.

DHA'nın haberine göre; yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

BUGÜN DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü (bugün) de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.