Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu

AA

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Polatlı ilçesinde 7 Mart'ta bir ağıldan 9 küçükbaş hayvan çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada hayvanları İ.E. ve A.D'nin çaldığı belirlendi.Ekipler, şüphelilerin 18 Mart'ta Beypazarı ilçesinde de 22 küçükbaş hayvanı çaldıklarını tespit etti.

Beypazarı'ndan çalınan hayvanları Polatlı'da, diğer 9 hayvanı ise Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde sattıkları öğrenilen zanlılar ile suç ortakları olduğu değerlendirilen A.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.