Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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