Ankara'da korkutan yangın: Anne ve 3 çocuğu yaralandı

Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta iki katlı evin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ANNE VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

Markette bulunan ve alevleri görerek eve gelen anne Rukiye Kerimi Y, içerde kalan çocuklarını kurtarmak isterken yaralandı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince söndürülen yangından dumandan etkilenen 3 çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hamile olduğu öğrenilen anne, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan dumandan etkilenen ve tedavileri süren çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.