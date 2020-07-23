Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 421'inci Cadde üzerinde yer alan apartmanın teras katında yangın çıktı.

Yangının neden çıktığı bilinmezken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 112 ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti.

Polis ekipleri de olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.