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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, il genelinde gece boyunca etkili oluyor

Giriş: 31.01.2023 - 05:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Başkent'te kar yağışı
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AA

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

AA'nın haberine göre; Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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