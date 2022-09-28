Ankara'da kamyonet devrildi, sürücü öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen kamyonetin şoförü hayatını kaybetti.

Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta E.K. idaresindeki kamyonet, park halindeki araçlara çaptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan E.K'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.