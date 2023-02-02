Kamyon minibüse çarptı: 7 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çubuk ilçesindeki Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.

Osman Z. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Veysel Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.