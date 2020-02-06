Ankara'da kaçakçılık operasyonu

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Çankaya ve Keçiören ilçesinde kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 iş yeri ve 2 araçta insan sağlığını tehlikeye sokabilecek nitelikte 22 bin 388 adet cinsel içerikli ürün ile 31 bin 107 adet kozmetik ürün tespit edildi.

Olayla ilgili 3 kişininin gözaltına alındığı operasyonda, toplam 53 bin 495 adet ürün ele geçirildi.