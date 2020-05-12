Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 4-10 Mayıs'da düzenledikleri operasyonlarda, 74 bin 825 makaron/puro, 1309 zayıflama hapı ve cinsel içerikli ürün, 900 elektronik eşya ile yedek parçası, 481 kaçak/sahte alkollü içki, 230 sökülmüş TAPDK bandrolü, 132 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.