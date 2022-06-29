Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 35 gözaltı

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon 384 bin 500 dolu makaron, 34 bin 490 litre sahte alkollü içki, 30 bin boş makaron, 26 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 12 bin 444 elektronik/muhtelif eşya, 1880 paket kaçak sigara, 60 sahte bandrol, 60 kilogram tütün ve 2 kaçak otomobil ele geçirildi.