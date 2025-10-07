Ankara'da kaçak ava 580 bin lira ceza

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kayabükü ve Köşebükü mevkilerinde kaçak avlanan iki kişi, ihbar üzerine jandarma ile Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yakalandı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye toplam 580 bin lira ceza kesildi. Av sırasında kullanılan araca ve diğer malzemelere el koyan ekipler, çantalardaki geyik etini de imha etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.