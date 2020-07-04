Ankara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, depo kısmında tankerler içerisinde 11 bin litre kaçak akaryakıt ile aktarımında kullanılan santrifüj ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.