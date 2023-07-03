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Ankara'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü kamyonla çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı

Giriş: 03.07.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı
DHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Malıköy mevkisinde meydana geldi. Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden karayoluna çıkan kamyon ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sincan- Temelli karayolunun Sincan istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor.

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