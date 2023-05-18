Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

Giriş: 18.05.2023 - 05:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücülerinin alkollü olduğu iddia edilen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden 1'i hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile, Yenimahalle yönünde seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından, bir otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini, diğer sürücünün ise yaralandığını belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, iki otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.