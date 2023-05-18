İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücülerinin alkollü olduğu iddia edilen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden 1'i hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile, Yenimahalle yönünde seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından, bir otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini, diğer sürücünün ise yaralandığını belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, iki otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.