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Ankara'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Ankara Altındağ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçların arasında kalan yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bir kişi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kağıt toplayıcısının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Giriş: 03.12.2022 - 04:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
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DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, seyyar el arabasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi, iki otomobilin arasında kaldı. Kazada, kağıt toplayıcısı ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1686'ncı Cadde istikametinde seyir halinde olan otomobil, 1669'uncu Cadde istikametinde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği otomobillerin karıştığı kazada bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

Olay anında seyyar el arabasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi, iki aracın arasında kalarak ağır yaralanırken, otomobil sürücüleri ve yanlarında yolcu olarak bulunan 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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