Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bulunan metruk binada, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Alevlerin evine sıçradığı Naim Avcı, evde beslediği kedilerle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kurtuluş ve Merkez İtfaiye Amirliklerinden ekipler sevk edildi. DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, gecekonduların bulunduğu Bentderesi Caddesi'ni tek taraflı araç trafiğine kapattı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.