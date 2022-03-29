Ankara'da fuhuş operasyonu!

DHA

​Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçunu işledikleri belirlenen suç örgütü takibe alındı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün liderliğini yapan üvey baba H.Ş., anne N.Ş., oğlu D.D. ve gelinleri N.D. ile E.D., G.O., S.D., E.G., İ.E., A.E. ve G.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, il genelinde bulunan günübirlik evleri ve otelleri saatlik veya gecelik olarak kiralayarak 4'ü yabancı olmak üzere 16 kadını fuhşa zorladığı saptandı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 120 bin TL, 20 telefon hattı ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.