Ankara'da freni patlayan beton mikseri devrildi

Protokol Yolu'ndan Kızılay yönüne ilerleyen 06 HB 2876 plakalı beton mikserinin freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı.

Park halindeki üç araca daha çarparak durabilen araç, Atatürk Bulvarı'nın Şehit Ersan Caddesi'yle kesiştiği noktada devrildi.

Hafif yaralanan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.