Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Ankara'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı

Giriş: 05.05.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı
DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturmasında, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla maddi destek sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ile örgütün "Gaybubet Evleri" yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında da çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışıp yeni yapılanmaya giden 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Her iki soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 32 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1'i AK-47 Kalaşnikof olmak üzere çok sayıda silah, mermi, örgütsel dokümanlar, para dağıtım listeleri ve 14 bin TL ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.