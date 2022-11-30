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Ankara'da feci kaza! Sürücü yola savruldu, 3 kişinin sıkıştığı otomobil alev aldı

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpan Almanya plakalı otomobil sürüklendi. Sürücünün yola savrulduğu kazada, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı. Araçta sıkışanlara ilk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 30.11.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Bariyere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı
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DHA

Ankara'da, bariyere çarparak sürüklenen otomobil alev aldı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir (46) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp, sürüklendi.

SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU, 3 KİŞİ SIKIŞTI

Sürücü Temir, kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı.

ALEV ALAN OTOMOBİLDE CAN VERDİLER

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Temir de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yol savrularak yaralanan Fatih Temir, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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